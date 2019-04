EU : May will weitere Brexit-Verschiebung beantragen

von dpa

02. April 2019, 19:53 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May will eine erneute, möglichst kurze Verlängerung der EU-Austrittsfrist beantragen. Das kündigte May nach einer siebenstündigen Kabinettssitzung in London an. Gleichzeitig will sich May mit der Opposition abstimmen, um doch noch eine Mehrheit im Parlament für das Brexit-Abkommen zu erreichen. Das Parlament hatte sich bisher gegen das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen ausgesprochen. Es ist auch gegen einen No-Deal-Brexit. Großbritannien soll die EU am 12. April verlassen.