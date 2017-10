Terrorismus : Medien: Attentäter von New York stammt aus Usbekistan

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 03:14 Uhr

Der Attentäter von New York ist US-Medienberichten zufolge ein 29 Jahre alter Mann aus Usbekistan. Er sei 2010 ins Land gekommen und habe legal mit einer Green Card in den Vereinigten Staaten gelebt, berichtete unter anderem die «New York Times». Sein Motiv ist noch nicht geklärt. In der Nähe seines gemieteten Pick-up-Trucks hätten Ermittler Notizen auf Arabisch entdeckt, die eine Verbindung mit der Terrormiliz IS nahelegen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür jedoch zunächst nicht. Bei der Terrorattacke mit einem Kleinlaster waren mindestens acht Menschen getötet worden.