Kriminalität : Medien: Polizeiaktion bei Fahndung nach Kettensägen-Mann

Bei der Fahndung nach dem Schweizer Kettensägen-Angreifer läuft laut Medienberichten ein Großeinsatz. Ein Waldstück in der Umgebung von Schaffhausen sei abgeriegelt worden, berichtet die Zeitung «20 Minuten». Das Gebiet liegt in der Nähe der Grenze zu Baden-Württemberg. Die Polizei sei in voller Schutzmontur vor Ort. Die Polizei hat das bisher nicht bestätigt. Der Gesuchte soll gestern mit einer laufenden Kettensäge zwei Mitarbeiter seiner Krankenkasse verletzt haben und dann geflüchtet sein.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 15:11 Uhr