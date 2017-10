Statistik : Mehr als 2100 Verkehrstote in den ersten acht Monaten

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 10:42 Uhr

Auf Deutschlands Straßen sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres 2122 Menschen ums Leben gekommen. Damit sei die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu konstant geblieben, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die Zahl der Verletzten ging leicht um 1,7 Prozent auf 256 900 zurück. Insgesamt zählte die Polizei zwischen Januar und August nach Angaben der Statistiker 1,7 Millionen Verkehrsunfälle. Die meisten Menschen starben auf Straßen in Bayern.