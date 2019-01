Migration : Mehr als 50 000 Migranten kamen 2018 aus der Türkei in EU

von dpa

26. Januar 2019, 10:53 Uhr

Im vergangenen Jahr sind einem Bericht zufolge wieder deutlich mehr Migranten aus der Türkei in die EU gelangt. Wie die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf die EU-Kommission berichtet, lag die Gesamtzahl der Ankünfte im Jahr 2018 bei 50 789 - 2017 waren es 41 720. Dies sei ein Anstieg von 22 Prozent. Bei den Migranten handele es sich vor allem um Türken, Syrer, Iraker und Afghanen. Die Türkei hatte sich in einem Abkommen mit der EU verpflichtet, die Grenzen des Landes vom März 2016 an so zu sichern, dass möglichst keine Migranten mehr illegal nach Europa kommen können.