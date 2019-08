Unfälle : Mehr als 60 Tote bei Explosion von Tanklaster in Tansania

von dpa

10. August 2019, 11:36 Uhr

Mindestens 60 Menschen sind bei der Explosion eines Tanklastwagens in Tansania getötet worden. Die Toten seien nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es von der Gesundheitsabteilung des Bezirks Morogoro. Weitere Leichen befänden sich noch an der Unfallstelle. Der Tanklastwagen sei umkippt, sagte ein Augenzeuge. Daraufhin seien viele Menschen gekommen, um sich das auslaufende Benzin abzuzapfen. Dann sei der Lastwagen explodiert.