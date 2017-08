Arbeitsmarkt : Mehr Erwerbstätige erledigen weniger Arbeit

Die Arbeit in Deutschland wird von immer mehr Menschen erledigt. Im zweiten Quartal dieses Jahres gingen mit 44,2 Millionen Menschen so viele einer Erwerbstätigkeit nach wie noch nie zuvor, berichtete das Statistische Bundesamt. Im Vergleich zum schon guten ersten Quartal stieg die Zahl noch einmal um 475 000 und damit weit stärker als es sonst im Frühjahr saisonal üblich ist. Das Vorjahresquartal wurde sogar um 664 000 Personen übertroffen. Die vorhandene Arbeit, das so genannte gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen, wird dabei immer stärker aufgeteilt.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 12:23 Uhr