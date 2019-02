Kriminalität : Mehrere fremdenfeindliche Attacken auf Mädchen in Berlin

von dpa

09. Februar 2019, 19:39 Uhr

Drei junge Mädchen sind in Berlin fremdenfeindlich beleidigt und attackiert worden. Im Ortsteil Marzahn schlug ein bislang unbekannter Mann eine 15- und eine 16-Jährige aus Syrien am späten Freitagnachmittag mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor soll er sie fremdenfeindlich beschimpft haben. Die Verletzungen der Mädchen wurden den Angaben zufolge ambulant im Krankenhaus behandelt. Im Stadtteil Neukölln versuchte eine unbekannte Frau, einer Zwölfjährigen das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Das Mädchen wurde leicht verletzt.