Notfälle : Mehrere Fußgänger in London von Auto angefahren und verletzt

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 19:01 Uhr

Vor dem Natural History Museum in London hat am Nachmittag ein Auto mehrere Fußgänger erfasst und verletzt. Ein Mann wurde nach Angaben der Metropolitan Police festgenommen. Auch Stunden nach dem Vorfall an der bei Touristen beliebten Exhibition Road im Stadtteil South Kensington waren die Hintergründe völlig unklar. Eine BBC-Reporterin schilderte, dass das Auto zuvor quer über die Straße gefahren sei. Der Zwischenfall weckte bei vielen Menschen böse Erinnerungen: Großbritannien ist in diesem Jahr bereits fünf Mal Ziel eines Terroranschlags geworden.