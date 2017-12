Terrorismus : Mehrere Tote bei Angriffen auf Kopten nahe Kairo

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 15:40 Uhr

Bei zwei Angriffen auf christliche Einrichtungen in der Nähe von Kairo sind mindestens neun Menschen erschossen und mehrere weitere verletzt worden. Ein Attentäter habe sich auf einem Motorrad der koptischen Kirche in Helwan genähert und das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet, teilte das ägyptische Innenministerium mit. Sieben Menschen seien dabei getötet worden. Der mutmaßliche Angreifer wurde später festgenommen. Er soll zuvor auf einen Laden in der Stadt geschossen und dabei zwei weitere Menschen getötet haben.