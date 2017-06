Notfälle : Mehrere Tote bei mutmaßlichen Terrorangriffen in London

Bei einer Serie mutmaßlicher Terrorangriffe in London sind in der Nacht mehrere Menschen getötet worden. Premierministerin Theresa May sprach von einem möglichen Terrorakt. Medienberichten zufolge wurde nach drei möglicherweise bewaffneten Männern gefahndet. Erst fuhr ein Lieferwagen auf der London Bridge in eine Gruppe von Fußgängern. Dann seien drei Männer aus dem Fahrzeug gesprungen und hätten Personen mit Messern attackiert, zitierte BBC Augenzeugen. Kurz danach wurde eine Messerstecherei aus dem nahegelegenen Borough Market gemeldet. Auch dort soll geschossen worden sein.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 02:42 Uhr