Wetter : Mehrere Tote durch Taifun «Lingling» in Süd- und Nordkorea

von dpa

08. September 2019, 17:55 Uhr

Der Taifun «Lingling» hat mehrere Menschen in Süd- und Nordkorea in den Tod gerissen. Das südkoreanische Innenministerium teilte mit, dass drei Menschen ums Leben gekommen und 24 weitere Personen verletzt worden seien. Die staatlichen Medien im abgeschotteten Nordkorea vermeldeten später unter Berufung auf den Katastrophenschutz, fünf Menschen seien infolge des tropischen Wirbelsturms gestorben. «Lingling» hatte zunächst im Süden und danach im Norden der geteilten koreanischen Halbinsel gewütet, bevor er in Richtung Russland weiter zog.