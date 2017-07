Motorsport : Mercedes kündigt Aus in DTM an

Mercedes kehrt der DTM in anderthalb Jahren den Rücken. Der mit zehn Titeln bisher erfolgreichste Autobauer im Deutschen Tourenwagen-Masters will danach in der vollelektrischen Formel E durchstarten. Das teilte der deutsche Autobauer am Abend in einer Presseerklärung mit. Am Engagement in der Formel 1 soll sich durch die Neuausrichtung nichts ändern. BMW, Audi und Mercedes, das sind die derzeitigen Hersteller in der DTM. Der schwäbische Hersteller ist seit 1988 dabei, fehlte nur von 1997 bis 1999.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 23:31 Uhr