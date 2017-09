Motorsport : Mercedes verlängert Vertrag mit Bottas für 2018

Der Finne Valtteri Bottas fährt auch in der kommenden Saison für Mercedes in der Formel 1. Der deutsche Rennstall verlängerte heute vor dem Grand Prix in Singapur den Vertrag mit dem 28-Jährigen, der am Jahresende ausläuft. Bottas war als Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg vor dieser Saison als Teamkollege von Lewis Hamilton in den zweiten Silberpfeil gewechselt. «Die Chemie und die Dynamik zwischen Valtteri und Lewis stimmen und das ist genau das, was wir brauchen, um gegen unsere Konkurrenten zu bestehen», sagte Teamchef Toto Wolff.

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 16:06 Uhr