EU : Merkel begrüßt «Elan und Leidenschaft» Macrons

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 14:02 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel hat die Europa-Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron grundsätzlich positiv bewertet. «Die Kanzlerin begrüßt, dass der französische Präsident mit so viel Elan, mit soviel europäischer Leidenschaft gesprochen hat», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Macron habe viel Stoff für die kommende und nötige Debatte über die Zukunft der Europäischen Union vorgelegt. Der französische Präsident hatte am Dienstag den Umbau der EU und eine Neuordnung Europas gefordert.