Klima : Merkel bei UN-Klimagipfel: «Haben Weckruf der Jugend gehört»

von dpa

23. September 2019, 20:53 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel hat die Industrienationen mit großer Dringlichkeit aufgefordert, gegen die globale Herausforderung der Erderwärmung aktiv zu werden. «Wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört», sagte Merkel bei der Eröffnung des UN-Klimagipfels in New York. Zuvor hatte die Klima-Aktivistin Greta Thunberg die Staats- und Regierungschefs der Welt emotional zu mehr Engagement beim Klimaschutz aufgefordert. «Wie konntet ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit euren leeren Worten?», sagte Thunberg bei dem Gipfel mit Tränen in den Augen.