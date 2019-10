Extremismus : Merkel besucht Solidaritätsveranstaltung an Berliner Synagoge

von dpa

09. Oktober 2019, 22:43 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Abend an einer Solidaritätsveranstaltung an der Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin teilgenommen. Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) besuchte die Veranstaltung. Regierungsprecher Steffen Seibert nannte Merkels Besuch bei Twitter ein «Zeichen der Verbundenheit». Er fügte hinzu: «Wir müssen uns geschlossen jeder Form von Antisemitismus entgegenstellen.» Dazu setzte Seibert das Twitter-Schlagwort «#Wirstehenzusammen».