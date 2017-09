Bundesregierung : Merkel: Bezahlung von Pflegekräften muss verbessert werden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine bessere Bezahlung von Pflegekräften für unumgänglich. Die Bezahlung sei im Hinblick auf die Belastungen, die dieser Beruf mit sich bringe, nicht angemessen, sagte sie der «Bild am Sonntag». Verbesserungsbedarf sieht Merkel auch beim Personalschlüssel in der Pflege. Viele Pflegekräfte würden gerne mehr Zeit für die Menschen haben, sagte Merkel. Deshalb müsse man den Personalschlüssel überarbeiten. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will eine bessere Pflege alter Menschen zum zentralen Thema der nächsten Wahlperiode machen.

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 00:44 Uhr