Parteien : Merkel: Eckpunkte der Sondierung werden nicht neu verhandelt

von dpa

17. Januar 2018, 14:48 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat weitgehende Änderungen an den Sondierungsergebnissen mit der SPD ausgeschlossen. «Die Eckpunkte dieses Papiers können nicht neu verhandelt werden», sagte die CDU-Vorsitzende in Berlin. Es sei lediglich noch möglich, einige Punkte «auszubuchstabieren». Merkel betonte, die Union habe in den Sondierungen über eine große Koalition «herbe Konzessionen gemacht». Nun sei eine gute Grundlage für Koalitionsverhandlungen gefunden. Sie hoffe, dass die SPD auf ihrem Parteitag «eine verantwortliche Entscheidung trifft».