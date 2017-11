UN : Merkel: Klimawandel ist «Schicksalsfrage» für die Menschheit

von dpa

15.Nov.2017

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Klimawandel als «Schicksalsfrage» für die Menschheit bezeichnet. Mit den bisher beschlossenen Maßnahmen könnten die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht werden, sagte Merkel bei der Weltklimakonferenz in Bonn. Deshalb bedürfe es zusätzlicher Anstrengungen. «Ich will ganz offen sprechen», sagte Merkel, «das ist auch in Deutschland nicht einfach». Sie verspreche aber: «Wir in Deutschland werden uns mühen.»