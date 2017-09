Erdbeben : Merkel kondoliert nach Erdbeben in Mexiko

von dpa

Nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko hat Kanzlerin Angela Merkel dem Präsidenten Enrique Peña Nieto kondoliert. In einem Telegramm äußerte sie «Trauer und Bestürzung». «Seien Sie versichert, dass Deutschland an Ihrer Seite stehen wird», schrieb die CDU-Politikerin. Bei dem Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko nach jetzigem Stand mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten dürfte weiter steigen, da in der Hauptstadt Mexiko-Stadt viele Gebäude eingestürzt sind. Vom Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, nach derzeitigem Stand seien «keine Deutschen betroffen».