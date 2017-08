Wahlen : Merkel macht in Abgas-Affäre Druck auf die Autobosse

Kanzlerin Angela Merkel hat die Autobosse in der Diesel-Affäre scharf kritisiert und von ihnen mehr Engagement bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien verlangt. «Weite Teile der Automobilindustrie haben unglaubliches Vertrauen verspielt», sagte Merkel zum Start in die heiße Phase des Wahlkampfs in Dortmund. Da müsse nun gehandelt werden. Den SPD-Vorstoß für eine europaweite Quote für Elektro-Autos wies Merkel zurück. Sie glaube nicht, dass das schon genau durchdacht sei.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 15:48 Uhr