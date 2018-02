Auto : Merkel: Schnelle Maßnahmen für Städte mit schmutziger Luft

von dpa

01. Februar 2018, 18:43 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel hat schnelle zusätzliche Unterstützung für Städte mit besonders hoher Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase in Aussicht gestellt. Deutschland sei von der EU-Kommission aufgefordert worden, bis Freitag kommender Woche «noch einmal weitere Maßnahmen vorzutragen», sagte Merkel nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. Es gehe um 20 Städte, die den Grenzwert für Stickstoffdioxid weiter am stärksten überschreiten.