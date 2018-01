Parteien : Merkel, Schulz und Seehofer beraten über GroKo

von dpa

28. Januar 2018, 17:16 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer sind in Berlin zu Beratungen über die entscheidende Woche der Koalitionsverhandlungen zusammengekommen. Zuvor hatte die CDU-Vorsitzende in einem Vier-Augen-Gespräch mit Seehofer in der Parteizentrale der Christdemokraten erneut die gemeinsame Unionslinie abgesteckt. Von 20.00 Uhr an wollte dann die kleine Runde der 15 Spitzenunterhändler von CDU, CSU und SPD tagen. Ob bereits über erste Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen beraten werden kann, war zunächst offen.