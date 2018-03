Bundestag : Merkel sieht EU als Glücksfall für Deutschland

von dpa

21. März 2018, 16:46 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Europäische Union als Glücksfall für Deutschland gepriesen. In ihrer Regierungserklärung sagte sie im Bundestag: «Unsere Zukunft liegt im Zusammenhalt Europas.» Nur gemeinsam könnten die europäischen Länder ihre Interessen verteidigen und ihren Wohlstand sichern. Im zukünftigen Verhältnis zu Großbritannien nach dem Brexit sei ein «sehr tiefgreifendes detailliertes Freihandelsabkommen» anzustreben, sagte die Kanzlerin vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel.