International : Merkel sucht Einigkeit mit europäischen G20-Partnern

Kanzlerin Angela Merkel hat sich zur Einstimmung auf das G20-Treffen am 7. und 8. Juli in Hamburg mit europäischen Gipfelteilnehmern getroffen. Acht Tage vor der mit Spannung erwarteten Runde der führenden Wirtschaftsmächte wollte Merkel die europäischen G20-Teilnehmer persönlich über ihre Schwerpunktthemen informieren. Dabei dürfte es auch um eine einheitliche Haltung gegenüber der Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump gehen. Am Rande des Vorbereitungstreffens protestierten Mitglieder des Kampagnennetzwerkes Avaaz lautstark gegen die Politik Trumps.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 13:55 Uhr