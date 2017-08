Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach dem schweren Terroranschlag in Barcelona der spanischen Regierung ihr Beileid übermittelt. Deutschland sei «dem spanischen Volk in dieser schweren Stunde eng verbunden», schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend im Namen Merkels auf Twitter.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 23:45 Uhr