Terrorismus : Merkel und Seehofer holen Bierzeltauftritt am Sonntag nach

Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer wollen ihren wegen des Terroranschlags von Manchester abgesagten Bierzeltauftritt am Sonntag nachholen. Dies teilte die CSU mit. Dazu werden bei der Truderinger Festwoche in München mehr als 2500 Menschen erwartet. Der zunächst für Dienstagabend vorgesehene Wahlkampfauftritt war von Merkel und Seehofer nach dem Anschlag in der nordenglischen Stadt abgesagt worden.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 20:45 Uhr