EU : Merkel will weitere Milliarden für Flüchtlinge in der Türkei

von dpa

erstellt am 19.Okt.2017 | 21:56 Uhr

Trotz des bitteren Streits mit der Türkei hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel klar zum Flüchtlingspakt mit Ankara bekannt. Sie will dafür auch weitere EU-Milliarden ins Land fließen lassen. «Hier leistet die Türkei Herausragendes», sagte Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel. Merkel verwies in Brüssel auf die Verhaftung von Deutschen in der Türkei und nannte die demokratische Entwicklung des Landes sehr negativ. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich, nun auch die Flüchtlingsroute von Afrika nach Italien möglichst völlig abzuschotten. Man wolle dabei eng mit Libyen zusammenarbeiten.