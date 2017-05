G7 : Merkel zum G7-Gipfel abgeflogen - Schwierige Verhandlungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Morgen zum G7-Gipfel nach Italien abgeflogen. Die Bundesregierung stellt sich angesichts der vier neuen Staats- und Regierungschefs in der Gruppe der sieben großen Industriestaaten auf schwierige Beratungen ein. Als Problem wird vor allem der Bruch von US-Präsident Donald Trump mit der Handels- sowie Klimapolitik seines Vorgängers Barack Obama gesehen. treitpunkte sind vor allem der Freihandel in der Welt, das Pariser Klimaschutzabkommen, von dem sich Trump distanziert hat, und die Migrationspolitik.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 08:18 Uhr