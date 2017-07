Terrorismus : Messerattacke auf Urlauber in Ägypten - Womöglich Deutsche tot

In Ägypten sind bei einer Messerattacke in einer Hotelanlage in dem beliebten Urlaubsort Hurghada am Roten Meer zwei Touristinnen getötet worden. Das Auswärtige Amt in Berlin schließt nicht aus, dass dabei auch Deutsche ums Leben gekommen sind. «Gewissheit haben wir darüber noch nicht», teilte ein Sprecher am Abend mit. Bei dem Angriff seien mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. «Diese feige und niederträchtige Tat verurteilen wir auf das Schärfste», erklärte der Sprecher weiter.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 20:57 Uhr