Migration : Mexiko will mittelamerikanische Migranten abschieben

von dpa

26. November 2018, 02:22 Uhr

Nach Unruhen in Tijuana hat Mexiko die Abschiebung von mittelamerikanischen Migranten angekündigt, die versucht haben sollen, illegal die Grenze zu den USA zu überwinden. Eine Gruppe von fast 500 Menschen hätte versucht, am Grenzübergang El Chaparral im Norden Mexikos in die Vereinigten Staaten zu gelangen, teilte das Innenministerium Mexikos mit. Die Migranten waren in Tijuana an die Grenze gezogen - die mexikanische Polizei versuchte vergeblich, sie zu stoppen. Rund 50 Migranten kletterten auf einen Blechwall. US-Sicherheitskräfte wiesen sie teils mit Tränengas ab.