Verkehr : Mindestens 25 Tote bei Busunglück in Peru

von dpa

erstellt am 02.Jan.2018 | 21:55 Uhr

Bei einem schweren Busunglück in Peru sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Ein Lastwagen sei auf einer Landstraße auf den Bus aufgefahren und haben ihn von der Fahrbahn abgebracht, sagte ein Polizeisprecher der amtlichen Nachrichtenagentur Andina. Der Bus stürzte daraufhin an der Steilküste ab und blieb am Strand liegen. Fünf Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen. Rund 50 Passagiere waren zum Unfallzeitpunkt in dem Bus unterwegs.