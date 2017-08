Unfälle : Mindestens ein Toter durch Unwetter in Jugendzeltlager

Bei schweren Unwettern im Landkreis Waldshut ist ein Jugendlicher getötet worden. Der Junge hatte mit einer Gruppe und mehreren Betreuern in einem Jugendzeltlager bei Rickenbach übernachtet. Während des Unwetters schlug nach ein Blitz in einen großen Baum ein. Dieser stürzte um und traf mehrerer Zelte. Vier weitere Jungen wurden schwer verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Die Jugendlichen gehörten zu einer 21-köpfigen Gruppe mit vier Betreuern. Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Gebiet die höchste Gewitterwarnstufe ausgerufen.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 05:55 Uhr