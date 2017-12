Brände : Mindestens ein Verletzter bei Hochhausbrand in Manchester

von dpa

erstellt am 30.Dez.2017 | 22:45 Uhr

Bei einem Brand in einem Wohnhochhaus in Manchester ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Ein 23-Jähriger erlitt eine Rauchgasvergiftung und wird im Krankenhaus behandelt. Das Feuer war am Nachmittag im neunten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Nach einigen Stunden hatte es die Feuerwehr unter Kontrolle. Sie musste Menschen retten und organisierte eine andere Bleibe für sie. Das Feuer lässt schnell Erinnerungen wach werden an den verheerenden Brand im Londoner Grenfell-Hochhaus im Juni mit 71 Toten.