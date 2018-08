Brände : Mindestens neun Tote bei Brand in Krankenhaus auf Taiwan

von dpa

13. August 2018, 08:00 Uhr

Taipeh (dpa) - Bei einem Brand in einem Krankenhaus im Norden von Taiwan sind mindestens neun Patienten ums Leben gekommen. Weitere zehn Menschen befinden sich in kritischem Zustand, wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich insgesamt 33 Patienten in dem Krankenhaus. Die Flammen wurden nach knapp einer Stunde gelöscht, die Brandursache war noch unklar. Das Fernsehen zeigten Bilder von Flammen, die aus mehreren Fenstern schlugen und Krankenhausbetten, die aus dem Gebäude geschoben wurden.