Erdbeben : Mindestens zwei Tote nach Seebeben in der Ägäis

Athen (dpa) – Ein starkes Seebeben hat in der Nacht die griechischen Inseln der Dodekanes und den Südwesten der Türkei erschüttert. Auf der Insel Kos seien mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden, berichtete das griechische Staatsradio. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 6,7 an. In sozialen Netzwerken kursierten Bilder, die teils eingestürzte Gebäude und Überschwemmungen in der gleichnamigen Inselhauptstadt Kos zeigen sollen. Das türkische Fernsehen zeigte Aufnahmen von Menschen im Raum der Touristenstadt Bodrum, die in Panik auf die Straßen liefen.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 03:33 Uhr