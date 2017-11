Regierung : Minister drängen May laut Zeitung zu «hartem Brexit»

von dpa

erstellt am 12.Nov.2017 | 04:42 Uhr

In einem geheimen Brief an Theresa May haben zwei prominente Kabinettsmitglieder einem Medienbericht zufolge die britische Premierministerin aufgefordert, einen «harten Brexit» durchzuziehen. Jegliche Übergangsregelungen nach einem Austritt aus der Europäischen Union müssten spätestens am 30. Juni 2021 enden, heißt es demnach in dem Schreiben von Außenminister Boris Johnson und Umweltminister Michael Gove, das der Sonntagszeitung «Mail on Sunday» zugespielt wurde. Großbritannien soll die EU im März 2019 verlassen.