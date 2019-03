Schifffahrt : Minister: Ölteppich könnte Frankreich am Sonntag erreichen

von dpa

14. März 2019, 09:58 Uhr

Der im Atlantik treibende Ölteppich könnte nach Einschätzung von Frankreichs Umweltminister am Sonntag oder Montag die Küste erreichen. «Wir sind mit einer Ölverschmutzung konfrontiert, die früher oder später unsere Küsten erreichen wird», sagte François de Rugy dem Sender Public Sénat. Nach Untergang eines Frachters vorgestern hatte sich ein etwa zehn Kilometer langer Ölteppich gebildet. Ein Spezialschiff zur Bekämpfung von Meeresverschmutzung wird am Vormittag am Unglücksort erwartet.