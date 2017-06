International : Montenegro wird 29. Mitglied der Nato

Der kleine Balkanstaat Montenegro wird heute offiziell in die Nato aufgenommen. Ministerpräsident Dusko Markovic hinterlegt dazu die Beitrittsurkunde bei der US-Regierung, die für die Aufbewahrung zuständig ist. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird an der Zeremonie im US-Außenministerium teilnehmen. Die Nato hat dann 29 Mitglieder. Das Verteidigungsbündnis hatte die Aufnahme des südosteuropäischen Landes vor einem Jahr formal beschlossen, was in Russland auf Protest stieß. Moskau sieht in der Osterweiterung eine Gefahr für die eigene Sicherheit.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 23:48 Uhr