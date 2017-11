Parteien : Müller: Mehr legale Arbeitsmigration zulassen

von dpa

erstellt am 05.Nov.2017 | 05:53 Uhr

Die nächste Bundesregierung sollte nach Ansicht von Entwicklungsminister Gerd Müller mehr Angebote für die Zuwanderung von Arbeitsmigranten aus Staaten außerhalb der EU schaffen. Dies sei aber nur denkbar, wenn gleichzeitig effektivere Maßnahmen gegen irreguläre Migration ergriffen würden, so der CSU-Politiker. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein gutes Beispiel sei das Migrationsberatungszentrum im Kosovo. Solche Beratungszentren gibt es auch in anderen Balkan-Staaten und Tunesien. Sie vermitteln Arbeitssuchende an Arbeitgeber in Deutschland.