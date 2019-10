Konflikte : Mützenich stellt Nato-Mitgliedschaft der Türkei infrage

von dpa

25. Oktober 2019, 01:48 Uhr

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat angesichts der Militäroffensive in Syrien die Nato-Mitgliedschaft der Türkei infrage gestellt. Jeder müsse für sich selbst prüfen, ob er noch Teil der Nato sein könne und wolle. Das gelte auch für die Türkei, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Mitglieder der Nato hätten sich nicht nur verpflichtet, Werte zu teilen, sondern auch das Völkerrecht zu achten. Mützenich erklärte, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg müsse bewerten, welche Folgen die Militäroffensive in Nordsyrien für die Rolle der Türkei in der Nato haben werde.