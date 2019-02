Leute : Musiker Andreas Gabalier wirft seinen Kritikern Intoleranz vor

von dpa

01. Februar 2019, 22:28 Uhr

Kurz vor der umstrittenen Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an Andreas Gabalier hat sich der österreichische Musiker erneut gegen Vorwürfe gewehrt. Er sei weder homophob noch frauenfeindlich und auch nicht rechtspopulistisch unterwegs, sagte der 34-Jährige der Wiener Zeitung «Kurier». Die Kritik an ihm sei eine Reaktion auf seinen Erfolg. Gabalier erhält in München den Karl-Valentin-Orden der Faschingsgesellschaft Narrhalla. Der Verein würdigt den 34-Jährigen als «Volkssänger 2.0».