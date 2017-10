von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 15:21 Uhr

Nach dem Mord an einer Zweijährigen am vergangenen Montag in Hamburg ist der tatverdächtige Vater gefasst. Er sei am Sonntagmittag in der spanischen Region San Sebastian verhaftet worden, wie die Polizei mitteilte. Nach den bisherigen Erkenntnissen führte die Flucht des 33-Jährigen über Frankreich nach Spanien.