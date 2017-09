Kriminalität : Mutmaßlicher Todesschütze von Villingendorf gefasst

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 19:31 Uhr

Der mutmaßliche Todesschütze von Villingendorf am Rande des Schwarzwalds ist der Polizei wenige Tage nach der Bluttat ins Netz gegangen. Das Polizeirevier in Rottweil erhielt einen Hinweis aus der Bevölkerung. Eine Streife traf dann auf den Gesuchten. Der Flüchtige leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Nach dpa-Informationen stellte die Polizei bei dem Kroaten auch eine Langwaffe sicher. Er steht unter dringendem Verdacht, am vergangenen Donnerstagabend seinen sechs Jahre alten Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen zu haben.