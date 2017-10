Verkehr : Mutter steigt mit Tochter in Zug und vergisst Sohn im Auto

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 17:50 Uhr

Weil sie auf ihre neunjährige Tochter achtgeben wollte, hat eine Mutter am Bahnhof Oranienburg in Brandenburg ihren eineinhalbjährigen Sohn im Auto vergessen. Entgegen ihres Plans stieg die 38-Jährige mit ihrer Tochter in eine Bahn, weil darin ein augenscheinlich Betrunkener war. Als der Frau einfiel, dass ihr Sohn noch im Auto sitzt, rief sie sofort einen Kundenbetreuer der Bahn an, der die Polizei verständigte. Beamte fanden das Auto, in dem der kleine Junge ruhig und friedlich schlief. Gesundheitliche Folgen gab es nicht. Etwa zeitgleich kam auch die Mutter wieder dort an.