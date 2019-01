Brände : Mutter und Kind sterben bei Feuertragödie

von dpa

20. Januar 2019, 11:45 Uhr

Ein Kleinkind und dessen Mutter sind bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der 35-Jährigen wurde am Samstag mit einer lebensbedrohlichen Rauchgasvergiftung in eine Klinik nach Lübeck gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Feuerwehrleute hatten den 39-Jährigen zuvor aus dem brennenden Gebäude gerettet. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen in Klein Voigtshagen bei Dassow in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen, in der die Familie lebte.