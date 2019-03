Telekommunikation : Nach Festnahme klagt Huawei-Managerin gegen Kanada

von dpa

04. März 2019

Die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, hat die kanadische Regierung verklagt. Sie wird in Kanada festgehalten, ihr droht die Auslieferung an die USA. Ihre verfassungsmäßigen Rechte seien bei ihrer Festnahme am 1. Dezember schwer verletzt worden, heißt es in der vom US-Nachrichtenportal «Politico» publizierten Klageschrift. Der Managerin wird Bankbetrug im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen gegen den Iran vorgeworfen.