Leute : Nach fünf Jahren: Pink gibt Power-Comeback in Berlin

Fünf Jahre kein Album, fünf Jahre kein Konzert in Deutschland, jetzt ist sie wieder da: US-Sängerin Pink hat am Abend ein umjubeltes Comeback auf deutschen Bühnen gegeben. Vor 22 000 Fans in der ausverkauften Berliner Waldbühne spielte die dreifache Grammy-Gewinnerin ihre großen Hits wie «So What», «Just Like A Pill» oder «Get The Party Started». Am Ende der powervollen 90-Minuten-Show präsentierte sie ihre neue Single «What About Us» - eine Mischung aus Ballade und Dance-Nummer.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 23:12 Uhr