Extremismus : Nach G20-Krawallen: Jeder Zweite für härteres Vorgehen

Jeder Zweite in Deutschland befürwortet angesichts der Krawalle am Rande des G20-Gipfels in Hamburg stärkere Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 50 Prozent der Befragten dafür aus, dass der Staat Gewalt bei Demonstrationen unbedingt verhindern müsse, auch wenn damit das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit beschränkt werde. Hamburgs in die Kritik geratener Bürgermeister Olaf Scholz erhielt Rückendeckung: Nicht mal ein Drittel der Befragten sprach sich dafür aus, dass Scholz zurücktreten sollte.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 16:00 Uhr